Assegno unico figli | compatibile con bonus bebè e bonus mamma?

Il Governo ha introdotto l'Assegno unico per i figli con l'obiettivo di sostenere le famiglie che, anche in tempi difficili come questi, prendono la coraggiosa decisione di avere un bambino. Ma questo incentivo sarà compatibile con le attuali misure a sostegno della famiglia, ovvero bonus mamma e bonus bebè? Per il momento le informazioni al riguardo non sono tantissime perché la misura relativa all'Assegno unico per i figli è stata da poco annunciata e entrerà in vigore soltanto nei prossimi 12 mesi. Si sa però che il 2021 sarà l'ultimo anno in cui i genitori potranno usufruire del bonus mamma e di quello ...

