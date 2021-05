Asili nido, Fratelli d'Italia continua la battaglia contro l'esternalizzazione (Di lunedì 3 maggio 2021) Gestione esterna degli Asili nido comunali: il piano dell'amministrazione per tagliare la spesa 20 aprile 2021 Gestione esterna Asili nido, Rucci (Fp Cgil): 'Ci saremmo aspettati un confronto con il ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 3 maggio 2021) Gestione esterna deglicomunali: il piano dell'amministrazione per tagliare la spesa 20 aprile 2021 Gestione esterna, Rucci (Fp Cgil): 'Ci saremmo aspettati un confronto con il ...

mara_carfagna : ??Vorrei contribuire a realizzare un’Italia dove dire sì alla maternità sia facile da Nord a Sud, anche dove oggi è… - mara_carfagna : La disuguaglianza Nord-Sud nell’offerta di asili nido e servizi di prima infanzia è intollerabile. Bambini e madri… - mara_carfagna : Mario Draghi conferma che la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni 'è molto importante per il govern… - GrossetoNotizie : Covid, un bambino positivo: alunni e personale dell’asili nido in quarantena - AndreaSolinas17 : di scegliere i capi, tutto qua. Anche Hitler è stato eletto, per dire. Ciò che definisce una democrazia è ben altro… -