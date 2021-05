Arzachena pronta per lo spettacolo della coppa del mondo di triathlon

Ultime Notizie dalla rete : Arzachena pronta

Gallura Oggi

"La World Triathlon Cup dirappresenta per noi e per il triathlon mondiale un appuntamento fondamentale - dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon - Dopo un ...L'esercitazione antincendio adpunta sulla sicurezza e in vista dell'estate si vuole farsi trovarein caso di incendio. Proprio sabato scorso si è svolta un'esercitazione per capire come comportarsi di fronte alle ...Dopo la chiusura forzata e le riaperture concesse dal Governo Draghi, ecco finalmente rispuntare anche i festival nella programmazione culturale italiana ...Vincere anche senza giocare. La domenica di riposo del Monterosi – che sarà fermo fino al prossimo 9 maggio – ha regalato comunque soddisfazioni alla compagine allenata dal ...