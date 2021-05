Arsenale da guerra sequestrato ad Andria, il proprietario della villa: “Il locale era nella disponibilità del giudice barese arrestato” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il locale nelle campagne di Andria in cui era nascosto l’Arsenale da guerra scoperto dalla Dda di Lecce “era nella disponibilità” dell’ex giudice barese Giuseppe De Benedictis, arrestato nelle scorse settimane per corruzione con l’accusa di aver scarcerato alcune persone accusate di mafia in cambio di tangenti. È quanto sostiene – come riferisce il suo avvocato Mario Malcangi – il proprietario della villa, il 56enne Antonio Tannoia, arrestato in flagranza, dopo il ritrovamento delle armi. In una dependance della villa la Squadra mobile di Bari, intervenuta su ordine dell’Antimafia leccese guidata da Leonardo Leone De Castris, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilnelle campagne diin cui era nascosto l’dascoperto dalla Dda di Lecce “era” dell’exGiuseppe De Benedictis,nelle scorse settimane per corruzione con l’accusa di aver scarcerato alcune persone accusate di mafia in cambio di tangenti. È quanto sostiene – come riferisce il suo avvocato Mario Malcangi – il, il 56enne Antonio Tannoia,in flagranza, dopo il ritrovamento delle armi. In una dependancela Squadra mobile di Bari, intervenuta su ordine dell’Antimafia leccese guidata da Leonardo Leone De Castris, ha ...

