rep_bari : Arsenale da guerra ad Andria, si indaga sul legame con il giudice De Benedictis [di Chiara Spagnolo] [aggiornamento… - Ultron65 : RT @CCoccarelli: Mitra e bombe a mano. Cosa ci faceva un arsenale da guerra in una masseria pugliese? - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: 'Potrebbe rappresentare ad oggi il più importante sequestro di armi mai effettuato nel paese' - TerrinoniL : Mitra, mine anticarro e bombe a mano, un arsenale da guerra sequestrato ad Andria - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Arsenale da guerra nella Bat, Galantino: «Pronta una risoluzione» -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenale guerra

Andria, in una masseria scopertoda: mine, mitra e bombe a mano. Arrestato proprietario VD La scoperta da parte dei poliziotti dalla Squadra Mobile di Bari è avvenuta durante lunghe ...Completa il nostroi moduli satellitari (che non si sganciano dall'astronave), i missili e ... Sarà fondamentale per avanzare nella nostraai Bydo. Il livello di difficoltà è piuttosto ...Il sospetto è che le armi fossero nella disponibilità dell’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis, in carcere con l’accusa di corruzione in atti giudiziari in concorso con il noto avvocat ...Stando ad alcuni rumor, la tanto vociferata modalità battle royale grauita inclusa in Battlefield 6 potrebbe non essere disponibile al lancio.