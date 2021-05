Arsenal – Villareal: in Tv e formazioni (Di lunedì 3 maggio 2021) Il ritorno delle semifinali di Europa League è ormai alle porte. Una delle partite in programma è Arsenal – Villareal che si giocherà giovedì 6 maggio alle 21.00 all’Emirates Stadium. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria: in palio c’è la finale. Villareal – Arsenal termina 2-1 all’Estadio de la Ceramica Arsenal – Villareal: come si presentano le squadre? Sicuramente le due squadre si presentano in due modi diversi. Il Villareal è più avvantaggiato rispetto all’Arsenal perchè nell’andata, che si è giocata giovedì 29 aprile, ha vinto per 2-1. Gli spagnoli di Emery ormai non si nascondono più: vogliono la finale ed è dall’inizio del torneo europeo che lottano per ottenerla. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Il ritorno delle semifinali di Europa League è ormai alle porte. Una delle partite in programma èche si giocherà giovedì 6 maggio alle 21.00 all’Emirates Stadium. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria: in palio c’è la finale.termina 2-1 all’Estadio de la Ceramica: come si presentano le squadre? Sicuramente le due squadre si presentano in due modi diversi. Ilè più avvantaggiato rispetto all’perchè nell’andata, che si è giocata giovedì 29 aprile, ha vinto per 2-1. Gli spagnoli di Emery ormai non si nascondono più: vogliono la finale ed è dall’inizio del torneo europeo che lottano per ottenerla. La ...

