Arrivo volo dall'India a BGY Airport (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Alle ore 19:10 di oggi, lunedì 3 maggio, all'aeroporto di Milano Bergamo è atterrato il volo della compagnia aerea il volo HiFly 5K 543, Airbus A330-900, proveniente da Amritsar (India) con a bordo 119 passeggeri di cittadinanza italiana. I passeggeri sono stati trasferiti in un'area isolata extra-Schengen, appositamente predisposta, dove il Gestore aeroportuale ha messo a disposizione generi di prima necessità. Al termine delle procedure di controllo stabilite dalle Autorità sanitarie, i passeggeri sono stati trasferiti con mezzi e personale della Croce Rossa Italiana nei rispettivi Covid Hotel loro assegnati.

