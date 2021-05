Arcane: il teaser della serie animata Netflix ispirata a League of Legends (Di lunedì 3 maggio 2021) Netflix ha condiviso online il primo teaser della nuova serie animata Arcane, ispirata al videogioco League of Legends. Arcane sarà la nuova serie animata ispirata al gioco League of Legends prodotta per Netflix e il teaser condiviso online regala le prime immagini tratte dal progetto prodotto in collaborazione con Riot Games. Il filmato propone alcuni fotogrammi dello show che arriverà in autunno e porta sugli schermi il fenomeno videoludico in grado di coinvolgere circa 8 milioni di utenti al giorno. La prima serie animata di Riot Games sarà ambientata nei misteriosi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 maggio 2021)ha condiviso online il primonuovaal videogiocoofsarà la nuovaal giocoofprodotta pere ilcondiviso online regala le prime immagini tratte dal progetto prodotto in collaborazione con Riot Games. Il filmato propone alcuni fotogrammi dello show che arriverà in autunno e porta sugli schermi il fenomeno videoludico in grado di coinvolgere circa 8 milioni di utenti al giorno. La primadi Riot Games sarà ambientata nei misteriosi ...

