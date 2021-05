Apre DaV Mare | il nuovo ristorante della famiglia Cerea a Portofino

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ha aperto ufficialmente sabato 1 maggio DaV, ilall’interno dello Splendidoal Belmond Hotel di. Una nuova location esclusiva che sarà gestita da Enrico e Roberto, insieme a Paolo Rota, entrato a far partedi Da Vittorio nel 1990 a 24 anni, e Roberto Villa da oltre vent’anni executive chef dello Splendido. Nel menù trovano posto i piatti più iconici di Da Vittorio, come il Bouquet di crostacei, i paccheri alla Vittorio e il Gran fritto misto di frutta e verdura. In aggiunta, altri classicitradizione regionale rivisitati come il Cappon Magro, e nuove creazioni come il Risotto al pesto, gamberi ed ...

Ultime Notizie dalla rete : Apre DaV

Vogue Italia

Insieme vogliamo rendereMare il luogo più desiderabile per incontrarsi, condividendo gli straordinari piatti creati da un team impareggiabile', commenta Robert Koren, SVP EMEA di Belmond....Sfidando la pandemia, il gruppo Belmondsulla piazzetta di Portofino un nuovo ristorante all'interno dell'hotel Splendido Mare e con il ... si inaugura infatti il nuovo ristorante 'Mare' in ...REGGIO EMILIA – Il problema si ripete. Si ripete perché c’è una maleducazione diffusa e perché non ci sono controlli. Con il ritorno di tanti reggiani in piazza Fontanesi, via del Guazzatoio e via San ...Adagiato nel contesto scenografico della Riviera Ligure, Splendido Mare, a Belmond Hotel, Portofino riapre il primo Maggio 2021, segnando l’inizio di una nuova era per Portofino e per il suo fascino i ...