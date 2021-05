Apple è di nuovo sotto accusa per ostacoli alla concorrenza (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione europea contesta la commissione del 30% applicata agli sviluppatori. Mentre negli Stati Uniti parte la causa intentata da Epic Games (Foto: flickr.com / Frieds of Europe)Le politiche di funzionamento dell’App store finiscono sotto la lente in Europa per questioni di concorrenza: la Commissione ha inviato ad Apple una lettera di contestazioni formali. La tesi è che Cupertino abbia distorto la competizione nel mercato dello streaming musicale nell’area economica europea. Sono due le pratiche messe all’indice dall’autorità di Bruxelles: l’uso obbligatorio del sistema proprietario di acquisto in-app di Apple, attraverso cui la compagnia impone un 30% di commissioni agli sviluppatori che guadagnano oltre 1 milione di dollari l’anno e il divieto per gli sviluppatori presenti nell’App Store di informare gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) La Commissione europea contesta la commissione del 30% applicata agli sviluppatori. Mentre negli Stati Uniti parte la causa intentata da Epic Games (Foto: flickr.com / Frieds of Europe)Le politiche di funzionamento dell’App store finisconola lente in Europa per questioni di: la Commissione ha inviato aduna lettera di contestazioni formali. La tesi è che Cupertino abbia distorto la competizione nel mercato dello streaming musicale nell’area economica europea. Sono due le pratiche messe all’indice dall’autorità di Bruxelles: l’uso obbligatorio del sistema proprietario di acquisto in-app di, attraverso cui la compagnia impone un 30% di commissioni agli sviluppatori che guadagnano oltre 1 milione di dollari l’anno e il divieto per gli sviluppatori presenti nell’App Store di informare gli ...

