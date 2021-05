Anziana muore due giorni dopo il vaccino anti-Covid: disposta l’autopsia (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’Anziana di Collepasso, in Puglia, è deceduta due giorni dopo essere stata sottoposta al vaccino anti-Covid di Moderna. Per stabilire un’eventuale nesso, le autorità sanitarie locali hanno disposto l’autopsia. Credit: Lukas Schulze/Getty ImagesA Collepasso, comune pugliese in provincia di Lecce, una donna di 77 anni è morta due giorni dopo aver ricevuto il vaccino Moderna. L’Anziana era stata sottoposta al siero anti-Covid nel pomeriggio di sabato 24 aprile a domicilio, in quanto persona deambulante. dopo essere venuto a conoscenza del decesso, avvenuto il 26 aprile, il medico di base dell’Anziana come da protocollo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 maggio 2021) Un’di Collepasso, in Puglia, è deceduta dueessere stata sottoposta aldi Moderna. Per stabilire un’eventuale nesso, le autorità sanitarie locali hanno disposto. Credit: Lukas Schulze/Getty ImagesA Collepasso, comune pugliese in provincia di Lecce, una donna di 77 anni è morta dueaver ricevuto ilModerna. L’era stata sottoposta al sieronel pomeriggio di sabato 24 aprile a domicilio, in quanto persona deambulante.essere venuto a conoscenza del decesso, avvenuto il 26 aprile, il medico di base dell’come da protocollo ...

Altra anziana di Collepasso muore dopo il vaccino: l'Asl dispone l'autopsia Come nel precedente caso dell'anziana 83enne collepassese, l'Asl ha voluto "vedere chiaro", disponendo in via precauzionale l'autopsia per capire se ci sia stato un nesso tra i due eventi (morte e ...

Anziana investita a Nervi muore dopo sei giorni Agenzia ANSA Covid, dopo la madre muore anche lui: LFoundry piange un tecnico di 51 anni AVEZZANO - «Sgomento e tristezza»: questa la voce di tutti i colleghi di fronte a una morte causata ancora una volta dal Covid. Stavolta la vittima è un uomo di 51 anni, ...

