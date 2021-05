Antonio Ciontoli a TPI: “Sentenza ingiusta, non volevo che Marco morisse. La mia famiglia è innocente” (Di lunedì 3 maggio 2021) Raggiunto al telefono dopo la Sentenza che conferma le condanne a 14 anni per lui e 9 anni per sua moglie Maria e i suoi due figli Federico e Martina, Antonio Ciontoli riesce a parlare per pochi minuti, prima che sua moglie si senta male. “È una Sentenza ingiusta, e non dico per quel che riguarda me di cui non mi importa, ma per i miei familiari, i miei figli e mia moglie. Loro non sono mai stati coscienti della gravità del fatto, mai. E io non volevo che Marco morisse, l’ho detto un miliardo di volte e lo dirò sempre”. Pensa che i media abbiano condizionato la giustizia? Io penso che questa sia una giustizia sommaria, su cui ha pesato la pressione mediatica di Quarto Grado, Chi l’ha visto e Le Iene. Ricordo tra i tanti esempi che potrei fare le ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) Raggiunto al telefono dopo lache conferma le condanne a 14 anni per lui e 9 anni per sua moglie Maria e i suoi due figli Federico e Martina,riesce a parlare per pochi minuti, prima che sua moglie si senta male. “È una, e non dico per quel che riguarda me di cui non mi importa, ma per i miei familiari, i miei figli e mia moglie. Loro non sono mai stati coscienti della gravità del fatto, mai. E io nonche, l’ho detto un miliardo di volte e lo dirò sempre”. Pensa che i media abbiano condizionato la giustizia? Io penso che questa sia una giustizia sommaria, su cui ha pesato la pressione mediatica di Quarto Grado, Chi l’ha visto e Le Iene. Ricordo tra i tanti esempi che potrei fare le ...

