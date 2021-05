Antonella Elia irriconoscibile: la foto da giovane che ha sorpreso tutti (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ultimo scatto condiviso da Antonella Elia sui social ha fatto parecchio scalpore: ecco perché su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) L'ultimo scatto condiviso dasui social ha fatto parecchio scalpore: ecco perché su Notizie.it.

HoGioco : Buongiorno con Clizia che asfalta Antonella Elia? ricordi indimenticabili del #gfvip 4?? #ciavarrini - BeppeMannucci : Antonella Elia - 727gabyRM5H : RT @Levi0765968064: Ok il fisico ma gli occhi di Dayane hanno un taglio così particolare che se ti guarda ci resti secco ? del tipo 'smetti… - Levi0765968064 : Ok il fisico ma gli occhi di Dayane hanno un taglio così particolare che se ti guarda ci resti secco ? del tipo 'sm… - Pliz_Crema : @pisto_auto9ol @pisto_gol @BorgoFabio @giorgiopriami non è mai riuscito a capirlo, Vianello lo perculava ma lui rid… -