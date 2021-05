Antonella Bellutti sulla sua candidatura alla presidenza del Coni | “Troppi presidenti ancorati al loro ruolo ostacolano il rinnovamento”

(Di lunedì 3 maggio 2021) Voglia di cambiamento.è con questo spirito che si propone come nuova candidatadel, in vista delle elezioni del 13 maggio che si terranno a Milano. La pluricampionessa olimpica, che tante soddisfazioni ha regalato agli appassionati nella sua carriera agonistica, ha voglia di trasferire la propria esperienza in un ambito dirigenziale, uscendo dalle classiche dinamiche di palazzo: “In 100 anni di storia ilha avuto funzioni di ministero, ha svolto ilscomodo di controllore e controllato e la riforma punta a cambiare questo“, le parole ditrasmissione radiofonica Radio Anch’io Sport. “Ora abbiamo una persistenza di logica di potere con...

, candidata alla presidenza Coni, presenta il suo programma in vista delle elezioni del 13 maggio. "Lo sport è un bene primario della nostra società che deve avere un Ministero con ...In corsa anche Renato Di Rocco, Franco Chimenti (presentatosi in qualità di candidato rafforzativo pro Malagò ) e infineche quest'oggi ha presentato la propria candidatura al ...Voglia di cambiamento. Antonella Bellutti è con questo spirito che si propone come nuova candidata alla presidente del Coni, in vista delle elezioni del 13 maggio che si terranno a Milano. La plurica ..."In 100 anni di storia il Coni ha avuto funzioni di ministero, ha svolto il ruolo scomodo di controllore e controllato e la riforma punta a cambiare questo". (ANSA) ...