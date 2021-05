Anticipazioni Isola dei Famosi | puntata di stasera 3 maggio

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 3 maggio 2021) Andrà in onda, lunedì 3, una nuovade l’deicondotto da Ilary Blasi e con opinionisti in studio Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Dalle primeemerge che sarà un appuntamento ricco di colpi di scena e ritorni molto importanti in studio.dei, Elisa Isoardi e Drusilla Gucci tornano in studio Nelladi oggi dell’dei, vedremo tornare in studio sia Elisa Isoardi che Drusilla Gucci. La prima si era dovuta ritirare dal reality qualche settimana fa a causa di un problema all’occhio mentre la seconda era stata eliminata al televoto e stanca di rimanere in gioco, aveva anche ...