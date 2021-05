Anticipazioni Isola dei Famosi 2021: chi sono i naufraghi al televoto, quando va in onda la prossima puntata, cosa vedremo lunedì 3 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Mancano pochissime ore per il quattordicesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi, il reality in onda questa sera a partire dalle 21.30. L’avventura dei naufraghi in Honduras continua, tra nuovi arrivi, polemiche, mancanza di cibo e amicizie sempre più solide. Ma cosa succederà questa sera? Chi verrà eliminato? Alla conduzione Ilary Blasi, con lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In collegamento dall’Honduras, invece, per farci entrare nel vivo del gioco, l’inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha il compito di coordinare le prove. Anticipazioni Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi al televoto Tre i concorrenti al televoto. Chi tra Gilles ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Mancano pochissime ore per il quattordicesimo appuntamento con l’dei, il reality inquesta sera a partire dalle 21.30. L’avventura deiin Honduras continua, tra nuovi arrivi, polemiche, mancanza di cibo e amicizie sempre più solide. Masuccederà questa sera? Chi verrà eliminato? Alla conduzione Ilary Blasi, con lei i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In collegamento dall’Honduras, invece, per farci entrare nel vivo del gioco, l’inviato speciale Massimiliano Rosolino che ha il compito di coordinare le prove.dei, chialTre i concorrenti al. Chi tra Gilles ...

