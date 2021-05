Antartide: il nuovo Eldorado? Il sesto continente tra pretese e diritto internazionale (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 1° dicembre 2019 ha segnato il 60° anniversario della firma a Washington del Trattato sull’Antartide, il principale atto giuridico per la gestione delle attività pratiche e la regolamentazione delle relazioni interstatali nel territorio a meridione del 60° di lat. S. Il 2 maggio 1958, il Dipartimento di Stato Usa mandò inviti ai governi di Australia, Argentina, Belgio, Cile, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Norvegia, allora Unione Sudafricana e Urss alla Conferenza internazionale sull’Antartide. Si proponeva di convocarla a Washington nel 1959. La cerchia dei partecipanti alla conferenza era limitata ai Paesi che avevano realizzato progetti antartici nel quadro dell’Anno Geofisico internazionale (luglio 1957-dicembre 1958). L’Unione Sovietica sostenne l’idea di convocare una conferenza. In una ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Il 1° dicembre 2019 ha segnato il 60° anniversario della firma a Washington del Trattato sull’, il principale atto giuridico per la gestione delle attività pratiche e la regolamentazione delle relazioni interstatali nel territorio a meridione del 60° di lat. S. Il 2 maggio 1958, il Dipartimento di Stato Usa mandò inviti ai governi di Australia, Argentina, Belgio, Cile, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Norvegia, allora Unione Sudafricana e Urss alla Conferenzasull’. Si proponeva di convocarla a Washington nel 1959. La cerchia dei partecipanti alla conferenza era limitata ai Paesi che avevano realizzato progetti antartici nel quadro dell’Anno Geofisico(luglio 1957-dicembre 1958). L’Unione Sovietica sostenne l’idea di convocare una conferenza. In una ...

antartide__ : RT @thatssoIaura: SE FOSSI CHIARA FERRAGNI IO FEDERICO ME LO SPOSEREI DI NUOVO - CruisingJournal : [IT] @Silversea farà il suo debutto a Puerto Williams, in Cile, a partire da novembre 2021. Questa nuovo scalo verr… - innaturale_it : Secondo un nuovo studio un gigantesco #ghiacciaio in #Antartide è al collasso. Il processo si prospetta irreversibi… -