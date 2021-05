Anna Tatangelo, dopo la fine con Gigi D’Alessio è Livio Cori il nuovo amore? Parla la cantante (Di lunedì 3 maggio 2021) La cantante Anna Tatangelo per la prima volta dopo tanto tempo ha Parlato della rottura con Gigi D’Alessio in un’intervista a Verissimo. La loro indubbiamente è stata una storia molto importante ma oggi la cantante dichiara di essere serena, soprattutto perché ha al suo fianco il figlio Andrea. Appena la 34enne ha messo piede, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Laper la prima voltatanto tempo hato della rottura conin un’intervista a Verissimo. La loro indubbiamente è stata una storia molto importante ma oggi ladichiara di essere serena, soprattutto perché ha al suo fianco il figlio Andrea. Appena la 34enne ha messo piede, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

dario_head : Orietta Berti e Anna Tatangelo in diretta Instagram sono questi i contenuti che ci servono - notpetko : Morto male stava facendo le prove per le diretta con Anna Tatangelo ?????? - andreapalazzo2 : @Antimo_Mallardo @AntoDamiano1996 Essere una donna - Anna Tatangelo tutta la vita ?? - BaritaliaNews : Avanti un altro, Paolo Bonolis mette in grande imbarazzo Anna Tatangelo: ” Ma perché …?” - MatteoSelfinio : @Antimo_Mallardo @AntoDamiano1996 E Anna Tatangelo con Ragazza di Periferia, un suo classico oramai -