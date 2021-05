Angelo, ricoverato in ospedale per un linfoma muore dopo aver contratto il Covid. La famiglia: 'Vogliamo la verità' (Di lunedì 3 maggio 2021) muore dopo il ricovero in ospedale . Angelo Parente a 35 anni, affetto da sindrome di down, era stato ricoverato a causa di una forma di leucemia in ospedale a Roma, ma proprio all'interno della ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 maggio 2021)il ricovero inParente a 35 anni, affetto da sindrome di down, era statoa causa di una forma di leucemia ina Roma, ma proprio all'interno della ...

