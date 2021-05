Andrea Bocelli ospite da Caterina Balivo a “Ricomincio dal No” | retroscena inediti

(Di lunedì 3 maggio 2021) Da oggi, lunedì 3 maggio 2021, è online il nuovo episodio di “dal NO”, la serie podcast dedicata alle personalità internazionali che, nonostante le difficoltà, hanno saputo affermarsi in un ambito professionale.di, ex conduttrice del programma di Raiuno “Vieni da me”, il grande tenore e cantante pop. leggi anche l’articolo —> Scontro tra Fedez e i leghisti, “Tutto il contrario” canzone omofoba: la difesa del rappertorna online con un nuovo episodio di “dal NO”. Un vero e proprio viaggio nella vita e nella storia di uomini e donne che con la loro tenacia, forza e determinazione, hanno saputo eccellere in un campo specifico, dallo sport alla scienza, ...

pennililla : RT @Chora_Media: “Da bambino ho ricevuto moltissimi ‘no’ dai miei genitori. Ma con i miei figli ho fatto lo stesso” @AndreaBocelli si racco… - SMSNEWSOFFICIAL : Caterina Balivo torna online lunedì 3 maggio, con il nuovo episodio di Ricomincio dal NO. Ospite Andrea Bocelli - Chora_Media : “Da bambino ho ricevuto moltissimi ‘no’ dai miei genitori. Ma con i miei figli ho fatto lo stesso” @AndreaBocelli s… - ElanmatiJ : Andrea Bocelli - Estate - ElanmatiJ : ANDREA BOCELLI - Andrea Bocelli - Puccini- La boheme -

... girando una scena di un funerale dove cantavano il brano 'Con te partirò' di'. Per scelta di regia i bambini non si vedono, qualcuno si intravede ma... le voci sono le loro che hanno ...Un racconto umano e spontaneo nel perfetto stile di Caterina Balivo che, in questo nuovo episodio, accoglie, uno dei più grandi cantanti, amato e conosciuto in tutto il mondo. Ai ...Da oggi, lunedì 3 maggio 2021, è online il nuovo episodio di "Ricomincio dal NO". L'intervista di Caterina Balivo ad Andrea Bocelli.2 maggio 2016, ore 22.52: il pareggio tra Tottenham e Chelsea consegna alle volpi di Claudio Ranieri e del preparatore atletico varesino il titolo di campioni della Premier League. Un’emozione che non ...