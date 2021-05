Anche la pasta può essere ecosostenibile | ecco cosa sono i grani antichi e perché fanno bene all’ambiente oltre che alla salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) A mangiare lasiamo in tanti nel mondo: nell’ultimo decennio, a livello globale i consumipassati da 9 a 15 milioni di tonnellate. In testa, ovvio, noi italiani con 23 kg pro capite annui: la mangia ogni giorno una persona su 3. Dopo di noi vengono la Tunisia, il Venezuela e la Grecia. Proprio dal Bel Paese arriva un quarto dellaconsumata globalmente, con un export di 3,4 milioni di tonnellate nel 2018. Siamoi primi produttori di grano duro in Europa, con 1,28 milioni di ettari coltivati. Tanti, ma troppo pochi per l’appetito dell’industria pastiera, che ne richiede ben di più; i dati dell’Associazione industriali mugnai d’Italia ci dicono che servono 5,6 milioni annui di grano duro, contro una produzione media di 4 milioni di tonnellate negli ultimi 5 anni. Non resta che importare una parte ...