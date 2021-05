Amici20- La Settima puntata del Serale illustrata da Marta Mugnaini (Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo assistito da poco alla Settima puntata del Serale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, attraverso questo articolo la rivivrete in modo diverso: con delle magnifiche illustrazioni uscite dalla mano di Marta Mugnaini. L'eliminato: Samuele L' eliminato di questa puntata è stato il ballerino Samuele, che si è contraddistinto in questa edizione con le sue coreografie particolari e la sua incredibile sensibilità per l'arte. Giulia: protagonista indiscussa di questa puntata Dopo sette puntate, finalmente tutto il pubblico ha avuto ciò che richiedeva da molto tempo: vedere Giulia esibirsi più volte e in stili sempre diversi. Ci ha stupito tutti mostrandosi sotto diverse luci, mai viste durante il Serale, compresa quella di "Donna" con la ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo assistito da poco alladeldi questa edizione di Amici di Maria De Filippi, attraverso questo articolo la rivivrete in modo diverso: con delle magnifiche illustrazioni uscite dalla mano di. L'eliminato: Samuele L' eliminato di questaè stato il ballerino Samuele, che si è contraddistinto in questa edizione con le sue coreografie particolari e la sua incredibile sensibilità per l'arte. Giulia: protagonista indiscussa di questaDopo sette puntate, finalmente tutto il pubblico ha avuto ciò che richiedeva da molto tempo: vedere Giulia esibirsi più volte e in stili sempre diversi. Ci ha stupito tutti mostrandosi sotto diverse luci, mai viste durante il, compresa quella di "Donna" con la ...

