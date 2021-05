Amici | Samuele è l’eliminato della puntata | le parole di sconforto dopo il verdetto – VIDEO

Leggi su formatonews

(Di lunedì 3 maggio 2021)Barbetta èsettimadi. Un uscita sicuramente sofferta dal pubblico, ma anche dallo stesso ballerino. Non è mancata l’intervistaildefinitivo. Vediamo insieme le sueBarbetta è stato definitivamente eliminato dalla scuola di, le sueSabato 1 maggio è andata in onda un’altradel Serale di. I concorrenti stanno cercando di dare il massimo per riuscire ad arrivare alla finale. Tra le varie prove di ballo e canto, anche in questa, gli studenti si sono dovuti contendere il posto nella scuola. Purtroppo uno di loro ha dovuto abbandonare ...