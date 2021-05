Amici 20, i nuovi guanti di sfida verso la puntata della semifinale (Di lunedì 3 maggio 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 3 maggio su Canale 5 e su Italia 1, i coach lanciano le ultime sfide in corsa della semifinale. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SINTESI della SETTIMA puntata LA BUSTA NERA della SETTIMANA La conduttrice Maria De Filippi chiama i ragazzi annunciando che li aspetta una busta nera. Il mittente è firmato Anna Pettinelli, un guanto di sfida che vede scontrarsi il cantante Sangiovanni, nella squadra di Rudy Zerbi e Aka7even. I due dovranno cantare il brano “She” di Elvis Costello, ma con una particolarità. Il brano non potrà essere arrangiato per le loro specificità ma potranno utilizzare la tecnica “spoken words”, una forma di poesia espressa oralmente ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021) IL DAYTIME DI20 Nelladel daytime di20 andata in onda il 3 maggio su Canale 5 e su Italia 1, i coach lanciano le ultime sfide in corsa. LEGGI ANCHE20, LA SINTESISETTIMALA BUSTA NERASETTIMANA La conduttrice Maria De Filippi chiama i ragazzi annunciando che li aspetta una busta nera. Il mittente è firmato Anna Pettinelli, un guanto diche vede scontrarsi il cantante Sangiovanni, nella squadra di Rudy Zerbi e Aka7even. I due dovranno cantare il brano “She” di Elvis Costello, ma con una particolarità. Il brano non potrà essere arrangiato per le loro specificità ma potranno utilizzare la tecnica “spoken words”, una forma di poesia espressa oralmente ...

