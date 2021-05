(Di lunedì 3 maggio 2021). La ferita ancora aperta diradicate nella societàa, nella storia di disperazione di un padre in cerca di giustizia per il figlio quattordicenne ucciso da un poliziotto. Quando uscirà su SKY? A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della poliziaa sui cittadini di colore e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso, Sky presenta in prima visione assoluta, lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Cast Il film, scritto, diretto e interpretato ...

Relaia : RT @silenzioinsala: A un anno dalla morte di #GeorgeFloyd e dopo la storica sentenza di condanna al poliziotto che l'ha ucciso, arriva su @… - cinematografoIT : A un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, @SkyItalia pre… - silenzioinsala : A un anno dalla morte di #GeorgeFloyd e dopo la storica sentenza di condanna al poliziotto che l'ha ucciso, arriva… - ciakmag : #AmericanSkin di Nate Parker: ecco la data di messa in onda su #Sky ?? - RBcasting : A un anno dalla morte di George Floyd, arriva in anteprima su Sky e NOW 'American Skin'. Un film scritto, diretto e… -

Ultime Notizie dalla rete : AMERICAN SKIN

... Sky presenta in prima visione assoluta '' , lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW . Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker ( The Birth of ...... Sky presenta in prima visione assoluta, lunedì 24 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Il film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker (The Birth of a ...AMERICAN SKIN: le diseguaglianze sociali e razziali su SKY. Il film racconta le azioni disperate di Linc, un veterano della guerra in Iraq ...Presentato in anteprima al Festival di Venezia da Spike Lee, il film di Nate Parker arriverà in prima visione sui canali di Sky e in streaming su Now.