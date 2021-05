Amanda Nguyen | «“Stop Asian Hate” | non smettiamo mai di parlarne»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un virus di cui si sa poco arriva da Wuhan. Le Chinatown nelle città italiane iniziano a svuotarsi, arrivano diversi appelli chiedendo di non avere paura, un virus non ha nazionalità e i cittadini di origine cinese in Italia non hanno il virus sulla base della loro discendenza. Il coronavirus si diffonde, negli Stati Uniti Trump lo chiama “China Virus” nonostante non sia il nome ufficiale. A fine marzo 2021, nella città di Atlanta in Georgia, Stati Uniti, un uomo spara e uccide 8 persone andando in tre diversi saloni di bellezza. Ne uccide 6 di provenienza asiatica. Ad aprile 2021, su Mediaset, va in onda Striscia La Notizia e due personaggi molto amati, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, iniziano a fare gli occhi a mandorla e a dire LAI invece di RAI, imitando una stereotipata conversazione in cinese. Questi tre eventi hanno un’origine comune: il razzismo nei confronti delle persone ...