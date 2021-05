Altro che svolta “green”, il governo Draghi accontenta Salvini e rinvia la plastic tax (Di lunedì 3 maggio 2021) La “plastic tax” è stata rinviata al 2022: c’è anche questo tra le misure contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, che dovrebbe arrivare in settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento contro l’inquinamento slitta così di altri sei mesi: entrerà in vigore il primo gennaio 2022 e non più il primo luglio di quest’anno. Il rinvio, si legge nella relazione illustrativa, viene stabilito “in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19?. A esultare per la decisione del rinvio della plastic tax è il leader della Lega Matteo Salvini, che si intesta il merito della decisione: “Grazie alla Lega ed al governo, rinviata ... Leggi su tpi (Di lunedì 3 maggio 2021) La “tax” è statata al 2022: c’è anche questo tra le misure contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, che dovrebbe arrivare in settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il provvedimento contro l’inquinamento slitta così di altri sei mesi: entrerà in vigore il primo gennaio 2022 e non più il primo luglio di quest’anno. Il rinvio, si legge nella relazione illustrativa, viene stabilito “in considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19?. A esultare per la decisione del rinvio dellatax è il leader della Lega Matteo, che si intesta il merito della decisione: “Grazie alla Lega ed alta ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Juve violata nelle ultime dieci partite: l'imputato è anche Szczesny. Ecco perché... ... ma non si può certo sollevare da colpe Wojciech Szczesny, tutt'altro che irresistibile sul tiro di Nahuel Molina. Se il polacco si è sempre confermato un ottimo portiere da quando ha preso le veci ...

Dl sostegni: da REM a smart working, la bozza Un altro articolo della bozza proroga a tutto il 2021 il blocco del pagamento del canone per l'... "Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone" che ...

Altro che ’Urban Exploration’ In tre beccati a rubare lampadari il Resto del Carlino Al via il corso della UI per europrogettista Si tratta di un corso che l'Unione italiana ha già organizzato con successo in passato, ma che a causa della pandemia sarà per la prima volta on-line, anche se in futuro si spera di poterne fare un al ...

Assembramenti, a Carignano 100 clienti in un dehors. Chiusi anche due locali a Orbassano e Beinasco A Carignano erano 150 i clienti dentro al dehor, che non poteva contenerli tutti, mentre nei due bar le consumazioni venivano fatte all'interno, con i clienti seduti ai tavolini. I titolari e gli avve ...

