Altri guai per Fedez: "Al concertone ha fatto pubblicità occulta" (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Codacons presenterà un esposto all'Antitrust affinché la Rai e il rapper siano sanzionati per aver pubblicizzato (o averlo consentito) una nota marca di abbigliamento sportivo durante il monologo di Fedez al concerto del primo maggio Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Codacons presenterà un esposto all'Antitrust affinché la Rai e il rapper siano sanzionati per aver pubblicizzato (o averlo consentito) una nota marca di abbigliamento sportivo durante il monologo dial concerto del primo maggio

CaffeFou : Altri guai per #Fedez : 'Al concertone ha fatto pubblicità occulta' - FabioGentile7 : RT @il_piccolo: Gorizia, mancano segretario e supplenti, si paralizza il Consiglio comunale. Slittano tutte le sedute. Chiesta la disponibi… - UnTemaAlGiorno : RT @ChiccaTorelli: La purezza d'animo, quella vera, è #capaceDi farti dimenticare i tuoi guai e gioire per la felicità degli altri - iceTeaSince1856 : RT @ChiccaTorelli: La purezza d'animo, quella vera, è #capaceDi farti dimenticare i tuoi guai e gioire per la felicità degli altri - ChiccaTorelli : La purezza d'animo, quella vera, è #capaceDi farti dimenticare i tuoi guai e gioire per la felicità degli altri -

Ultime Notizie dalla rete : Altri guai Chiara Ferragni sul lago di Como, la prima volta di Vittoria ... 'La nonna di Fedez vaccinata perché noi famosi, e gli altri?' Il tempo non è stato dei più ... - - > Leggi Anche Guai per Chiara Ferragni: Leo è geloso, lei corre al parco Se le giornate sono trascorse ...

Altri guai per Fedez : "Al concertone ha fatto pubblicità occulta " Nello scontro di fuoco tra Fedez e la Rai entra a gamba tesa il Codacons. L'associazione dei consumatori, che con il rapper Fedez ha più di un conto in sospeso, ha annunciato che presenterà un esposto ...

Altri guai per Fedez: "Al concertone ha fatto pubblicità occulta" il Giornale Nei guai la società importatrice, che non è riuscita a fornire la documentazione adeguata Sequestrate 500 lampade per la cattura degli insetti (e 40 pezzi di ricambio) al porto di Ravenna. Si trovavano in un container proveniente dalla Cina, dentro a 102 scatole di cartone, controllato dai ...

Altri guai per Fedez: "Al concertone ha fatto pubblicità occulta" Il Codacons presenterà un esposto all'Antitrust affinché la Rai e il rapper siano sanzionati per aver pubblicizzato (o averlo consentito) una nota marca di abbigliamento sportivo durante il monologo d ...

... 'La nonna di Fedez vaccinata perché noi famosi, e gli?' Il tempo non è stato dei più ... - - > Leggi Ancheper Chiara Ferragni: Leo è geloso, lei corre al parco Se le giornate sono trascorse ...Nello scontro di fuoco tra Fedez e la Rai entra a gamba tesa il Codacons. L'associazione dei consumatori, che con il rapper Fedez ha più di un conto in sospeso, ha annunciato che presenterà un esposto ...Sequestrate 500 lampade per la cattura degli insetti (e 40 pezzi di ricambio) al porto di Ravenna. Si trovavano in un container proveniente dalla Cina, dentro a 102 scatole di cartone, controllato dai ...Il Codacons presenterà un esposto all'Antitrust affinché la Rai e il rapper siano sanzionati per aver pubblicizzato (o averlo consentito) una nota marca di abbigliamento sportivo durante il monologo d ...