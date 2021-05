Alitalia | Giovannini | ancora possibile chiudere la trattativa con l’Ue prima dell’estate

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enricoha dichiarato che ci sono i margini per una soluzione del dossierentro l’estate. Interrogato a SkyTg24 Economia sui tempi della chiusura dellacon l’Europa,ha risposto: “in realtà spero entro poco tempo. Bisogna consentire a Ita di partire il più rapidamentedunque cogliere. Il tempo è assolutamente cruciale e per questo il governo in queste settimane e tutt’ora è impegnato nella discussione con”. Il ministro ha inoltre confermato che l’ipotesi che Ita parta con il brandè una delle possibilitàsul tavolo. Sulle dimensioni che avrà Ita, il ministro ha puntualizzato che “dipende dalla conclusione ...

ANSA Nuova Europa

