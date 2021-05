Alex Belli e Delia Duran annunciano le nozze e spiegano il giallo della scomparsa da Domenica Live

(Di lunedì 3 maggio 2021) Appena una settimana fa,hanno fatto preoccupare Barbara d’Urso e tutta la produzione di, per essere mancati senza preavviso alla diretta nella trasmissione. Nella puntata di ieri, la coppia è tornata nel salotto di Carmelita, rassicurando lei e i fan sul motivomisteriosa assenza e parlando di una grande novità di coppia.non si presentano dalla d’Urso: ilLa scorsaBarbara d’Urso aveva dovuto far fronte a un imprevisto nella scaletta:non si erano infatti presentati per prendere parte ...

Alex_T_BY : RT @BrentaniEmilio: Alla fine i pensieri più belli li tieni dentro di te. Per ricordarti chi sei. (A.M - Ricordi) - NewimagesM : Alex Belli si sposa - PasqualeMarro : #AlexBelli e #DeliaDuran, svelato il giallo della loro scomparsa - zazoomblog : Alex Belli ha chiesto a Delia Duran di sposarlo: “Siamo due anime affini” - #Belli #chiesto #Delia #Duran - MyRareSG : @___elisaa18___ Sii ho visto quello di Alex Belli oggi, poi credo che quelli di coppia li ho visto tutti ?? Ci manca il più importante ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

TGCOM

e Delia Duran si sposano. Le immagini della proposta di matrimonio che l'attore ha fatto alla bella modella venezuelana 33enne, sua fidanzata da circa due anni, sono sognanti e raccontano ...' Non sappiamo ancora la data del matrimonio perché non sappiamo ancora quando si potranno fare le celebrazioni'. A ' Domenica Live ',e Delia Duran mostrano in esclusiva le immagini della proposta di matrimonio fatta dall'attore alla modella alle Maldive . - - > Leggi Anchedenuncia su Instagram: 'Io e Delia ...Una famosa coppia, che ha partecipato anche a Temptation Island Vip, ha annunciato di essere pronta a convolare a nozze. Volete scoprire di chi si tratta?A Domenica Live, Barbara d’Urso ha mostrato in esclusiva il video della proposta di matrimonio di Alex Belli alla sua fidanzata Delia Duran. Una ...