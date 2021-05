Airola | gruppo di mamme pro Dad occupa sala consiliare

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti-Protesta pacifica questa mattina di undiche hato ladel comune di. La contestazione concerne l’obbligo del rientro alla didattica in presenza, dopo un lungo periodo di Dad nel comune caudino, a seguito di sentenza del TAR Campania che ha bocciato una decisione del Sindaco che invece voleva tenere le scuole chiuse a causa dell’elevato numero di contagi. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco Michele Napoletano per raccogliere un suo commento sulla vicenda. “Le aule del liceo Lombardi – ci spiega Napoletano – quelle delle scuole medie e scuole primarie sono di fatto vuote. I dati sono assolutamente negativi come presenza di studenti. Al Liceo oggi sono presenti solo 10 ragazzi su 300; ...

