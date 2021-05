Adescavano i minorenni sui social | due arresti a Potenza

(Di lunedì 3 maggio 2021) Due persone sono state arrestate aper pornografia minorale. I fermatii ragazzi sui– Due persone sono state arrestate per pornografia minorile. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il blitz è scattato al termine di una lunga indagine condotta insieme alla Postale. La Procura ha emesso un mandato di custodia cautelare domiciliari per la coppia. I fermati tramite i profili falsi riuscivano ad adescare i giovani suie proponevano di partecipare ad un concorso fotografico basato su propri selfie di nudo. Tra le ragazze contattate le vittime sono almeno sette. Lehanno creduto alla proposta inviando delle immagini intime. Il ricatto L’invio delle immagini intime faceva entrare le ragazze nell’incubo del sextortion. I due ...

Al termine di due attività investigative, la Polizia Postale di Brescia e Milano, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brescia, ha denunciato in stato di libertà sei uomini ...ragazzinee le invitavano ad uscire poi, all'appuntamento, le portavano in uno scantinato e le facevano bere fino a stordirsi e abusavano di loro mentre erano prive di sensi. Per ...Arrestati dalla Polizia Postale di Potenza due adescatori nell’ambito dell’attività di contrasto dell’adescamento di minori on line, ...Adescavano minori su un noto social network, attraverso profili falsi, e proponevano a ragazzine adolescenti di partecipare a un concorso fotografico di selfie di nudo. Due cittadini di Potenza, un 27 ...