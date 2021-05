Addio a Rita Di Giovacchino | Il ricordo di Antonio Padellaro | quando la vidi comparire al “Fatto” pensai che ce l’avevamo fatta

(Di lunedì 3 maggio 2021) E’ mortaDi, giornalista e blogger delQuotidiano. Aveva 74 anni. Era ricoverata per Covid all’istituto Spallanzani. Per anni ha seguito la cronaca giudiziaria prima per l’Ansa, poi per Il Messaggero. Ha seguito tutte le inchieste e i processi più celebri: dal caso Moro agli attentati a Falcone e Borsellino. Nel 1994 ha scritto un libro su Mino Pecorelli (Scoop mortale, Tullio Pironti) che descriveva l’intreccio criminale-politico di cui rimase vittima il direttore di OP. Con Il libro nero della Prima Repubblica ha ricostruito l’intreccio dei poteri, visibili e invisibili, che hanno caratterizzato e condizionato decenni di vita politica nazionale. Le direzioni, le redazioni e tutti i colleghi delQuotidiano e de ilquotidiano.it mandano un commosso messaggio di ...

