mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Acosta: “Marquez il mio idolo. Alla mia prima gara ho pianto”) è stato pubblicato sul… - Gazzetta_it : #Acosta: “#Marquez, #Stoner e #Schwantz il mio mix ideale. Alla mia prima gara ho pianto” #moto3 - matt_t18 : Comunque questa Acosta se continua così potrebbe essere il 'nuovo' Marquez. Lo so che è un'affermazione ultra esage… - lovstinyoureyes : Sta leggendo cosa su Acosta e Marquez e vi dico fermatevi grazie - EltonLastStarr : @GiovaB95 Non mi sembra giusto offenderlo cosi e sminuirlo Marquez per vincere la prima gara ci ha messo tre anni, rispetta Acosta -

Ultime Notizie dalla rete : Acosta Marquez

La Gazzetta dello Sport

E in patria c'è chi lo paragona a Marc. Un confronto di cui lo stessonon sembra preoccuparsi, come ha spiegato in un'intervista al Mundo Deportivo .In difficoltà di resistenza Marc, 9° e comunque davanti aalle altre Honda di Pol Espargarò ... Pieni voti anche per Pedroin Moto3: a 16 anni, 11 mesi e 7 giorni è il pilota più giovane ...Le rosse trionfano e proiettano Pecco in vetta al mondiale. Quartararo va in crisi dopo una prima parte di gara ottima. 9° Marquez, 17° Rossi sempre più in difficoltà. In Moto3 vince di nuovo il baby ...Andrea Migno (Ita) Honda a 0"548. 5. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 39'22"266 alla media di 148.2 Km/h. 2. Jerez de la Frontera, 2 maggio 2021 - Rombo di motori a Jerez de la Frontera per la gara di MotoGp ...