Accordo Mediaset - Fininvest - Vivendi dopo 5 anni di scontro

(Di lunedì 3 maggio 2021)cinquedihanno trovato unglobale per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. ...

Dopo cinque anni di liti, l'trae Vivendi è fatto Vivendi, Fininvest e"sono lieti di annunciare di aver raggiunto unglobale per mettere fine alle loro controversie rinunciando reciprocamente a ...... 'ha concordato di fare un pagamento di 26,3 milioni per la definizione del contezioso relativo al copyright con Rti e Medusa, società del gruppo'. Il closing dell'è previsto per il ...Siglato l’attesissimo accordo “globale” di pace tra Mediaset e Vivendi: in arrivo anche un dividendo straordinario. “ Fininvest, Mediaset e Vivendi sono lieti di annunciare di aver raggiunto un accord ...Fininvest, Mediaset e Vivendi hanno raggiunto un accordo globale per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a ...