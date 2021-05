(Di lunedì 3 maggio 2021)cinquedihanno trovato unglobale per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. ...

LaStampa : Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - sportmediaset : L'avvocato di #Suarez smentisce #Agnelli: 'Ci ha cercato la Juve e c'era l'accordo'. #SportMediaset - Parisdurables : RT @LaStampa: Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - daybinary : Accordo Mediaset-Fininvest-Vivendi dopo 5 anni di scontro - paam1972 : Un altro tassello che va a posto : #Mediaset, accordo 'globale' Vivendi-Fininvest: rinunciano a cause pendenti -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Mediaset

...3 milioni di euro per la definizione del contezioso relativo al copyright con RTI e Medusa, società del Gruppo. " Il closing dell'è previsto per il 22 luglio 2021 " ha concluso la ...Dopo cinque anni di scontro,, Fininvest e Vivendi hanno trovato unglobale per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti. Vivendi ha preso l'impegno di ...Dopo cinque anni di controversie, Mediaset, Fininvest e Vivendi hanno trovato un accordo. I francesi, soci del gruppo televisivo italiano con quasi il 30% del capitale, hanno preso l'impegno di vender ...Le due società e Fininvest raggiungono l'accordo globale rinunciando reciprocamente a tutti i contenziosi in corso. I francesi voteranno per l'abolizione del voto maggiorato e a favore del trasferimen ...