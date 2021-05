Abruzzo | perquisito il presidente del Consiglio regionale Sospiri Forza Italia Indagato anche un ex assessore Le accuse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 maggio 2021) C’èildeldell’, Lorenzo), tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Pescara che ha messo nel mirino appalti nella sanità e nella fornitura di altri servizi., come riferisce l’Ansa, è accusato di corruzione e associazione a delinquere e in queste ore le forze dell’ordine gli hanno sequestrato il cellulare e alcuni documenti. Tra gli indagati (15 in totale) ci sonoil consigliereMauro Febbo, exalle attività economiche e al turismo,per corruzione, e l’imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli, ex dirigente storico della nazionale di calcio under 21 e ...