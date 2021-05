Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #tennis A #Madrid #Cecchinato supera le qualificazioni, oggi in campo Fognini - Gazzetta_it : #tennis A #Madrid #Cecchinato supera le qualificazioni, oggi in campo Fognini - TennisWorldit : Atp Estoril/Monaco - Ramos e Basilashvili i campioni. Madrid, si qualifica Cecchinato - oktennis : Nel main draw di Madrid ci sarà solo un azzurro proveniente dalle qualificazioni, Marco Cecchinato, che si aggiunge… - Luca80093108 : RT @LaDialettica: Cecchinato-Bautista signori, non si scherza a Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid Cecchinato

Giornata magra aper l'ultimo turno delle qualificazioni. L'unico azzurro a passare il turno è Marcoche ha superato in rimonta lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 4 - 6 6 - 0 6 - 3. Male invece ...Diretta Atp2021/ Streaming video:nel main draw, Musetti eliminato L'azzurro affronterà Guido Pella, argentino che sulla terra rossa potrebbe sicuramente dargli fastidio; il ...Giornata magra a Madrid per l’ultimo turno delle qualificazioni. L’unico azzurro a passare il turno è Marco Cecchinato che ha superato in rimonta lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 4-6 6-0 6-3. M ...Lorenzo Musetti cede a Carlos Taberner nel match valido per l'accesso in main draw a Madrid Lorenzo Musetti esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni del Mutua Madrid Open. L'azzurro cede ...