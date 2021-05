A Firenze nasce la figura del Dinner Planner a domicilio (Di lunedì 3 maggio 2021) Compleanni, anniversari, serate intime: la figura dell’organizzatore di eventi si reinventa e porta gli allestimenti dentro i salotti delle case. “A contattare i Dinner Planners sono principalmente privati che vogliono organizzare una serata speciale – spiega Ivonia Apicella, vicepresidente Confartigianato Eventi Firenze e fondatrice dell’agenzia Visionnaire event & wedding projects -. Con i ristoranti non sempre aperti, le limitazioni legate al coprifuoco e la mancanza di eventi pubblici, le persone mantengono comunque la voglia di festeggiare e così si rivolgono a professionisti che possono trasformare per una sera le loro case. Nell’ultimo periodo le richieste sono più che raddoppiate”. Il servizio prevede sia la parte legata al food, attraverso chef privati che vengono a cucinare direttamente a ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 maggio 2021) Compleanni, anniversari, serate intime: ladell’organizzatore di eventi si reinventa e porta gli allestimenti dentro i salotti delle case. “A contattare is sono principalmente privati che vogliono organizzare una serata speciale – spiega Ivonia Apicella, vicepresidente Confartigianato Eventie fondatrice dell’agenzia Visionnaire event & wedding projects -. Con i ristoranti non sempre aperti, le limitazioni legate al coprifuoco e la mancanza di eventi pubblici, le persone mantengono comunque la voglia di festeggiare e così si rivolgono a professionisti che possono trasformare per una sera le loro case. Nell’ultimo periodo le richieste sono più che raddoppiate”. Il servizio prevede sia la parte legata al food, attraverso chef privati che vengono a cucinare direttamente a ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze nasce Gli eventi online della cultura a maggio ... La Ferita , visibile sulla imponente facciata di Palazzo Strozzi a Firenze, la Fondazione ha ... NASCE AUDIOVISIVA, LA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING ON DEMAND È online la nuova piattaforma streaming on ...

Demolizioni navali, il business che Genova non riesce ad agganciare Nasce un nuovo business sotto la Lanterna, quello delle demolizioni navali? Strutture e competenze ... Nel marzo 2015 a Firenze, alla presenza del presidente della Regione Enrico Rossi, Saipem, San ...

Covid, a Firenze nasce la figura del dinner planner a domicilio LA NAZIONE La Pietra del Cabreo, relais charme di Ambrogio Folonari Tenute Sulle colline intorno a Greve in Chianti, tra le vigne dove si produce il Cabreo, nasce un nuovo relais di charme della Ambrogio Folonari Tenute: è La Pietra del Cabreo. Pronto ad accogliere chi desid ...

Ristori Covid per la ristorazione, nuovo bando FIRENZE: La Regione ha messo a disposizione altri 4 milioni di euro per chi non ha usufruito del precedente aiuto economico. Via alle domande il 4 maggio ...

