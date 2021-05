A Careggi ci sono 50 posti a disposizione per il Servizio Civile, ecco come fare domanda. (Di lunedì 3 maggio 2021) sono 50 i posti messi a disposizione dall’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze per il Servizio Civile con sei progetti su: accoglienza, organizzazione dei dati, trasparenza del percorso chirurgico, riabilitazione e reinserimento sociale nell’ambito dell’Unità spinale, orientamento ai servizi assistenziali e supporto all’utenza. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 28 maggio 2021. Per informazioni telefoniche 055 794 8009 il lunedì e il mercoledì ore 9 – 13, di persona al Padiglione 3, stanza 009 del Nuovo Ingresso Careggi, in Largo Brambilla. Per i dettagli sui progetti e sulle modalità di partecipazione http://www.aou-Careggi.toscana.it nella sezione dedicata al Servizio ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021)50 imessi adall’Azienda ospedaliero – universitariadi Firenze per ilcon sei progetti su: accoglienza, organizzazione dei dati, trasparenza del percorso chirurgico, riabilitazione e reinserimento sociale nell’ambito dell’Unità spinale, orientamento ai servizi assistenziali e supporto all’utenza. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 28 maggio 2021. Per informazioni telefoniche 055 794 8009 il lunedì e il mercoledì ore 9 – 13, di persona al Padiglione 3, stanza 009 del Nuovo Ingresso, in Largo Brambilla. Per i dettagli sui progetti e sulle modalità di partecipazione http://www.aou-.toscana.it nella sezione dedicata al...

