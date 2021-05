65° Eurovision | 3 500 fan all’Ahoy Arena

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) Mentre si attendono le delegazioni dei vari Paesi che parteciperanno a questo 65°Song Contest, il governo olandese apre l’evento al pubblico. 65°Song Contest: cos’ha deciso il governo olandese? A due settimane dall’inizio del 65°Song Contest, il governo olandese scioglie una delle riserve più complicate: il nodo gordiano del pubblico. L’Ahoyaccoglierà 3.500 fan, che occuperanno circa il 20% dello spazio disponibile. Il tutto avverrà in favore delle rigorose misure di sicurezza imposte dalla pandemia, ma un primo e decisivo passo è compiuto. I fan si godranno le esibizioni, scambieranno energia ed emozioni con i cantanti in gara e si godranno gli show previsti come intermezzi. In un comunicato, rilasciato dai funzionari del governo olandese, si legge che la presenza ...