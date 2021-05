22 anni, appena diventata mamma. Chi era Luana, la ragazza morta sul lavoro a Prato (Di martedì 4 maggio 2021) Il macchinario che la intrappola. Il corpo che viene trascinato. L’intervento, inutile, dei colleghi. E poi le ambulanze, i pompieri e la constatazione del decesso. È morta così, la mattina del 3 maggio, Luana D’Orazio, 22 anni. Era diventata mamma da poco e lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, nella provincia di Prato. Luana abitava a Pistoia e questa mattina si era alzata per andare in azienda. Si trovava davanti a un orditoio, un macchinario che sbroglia i fili e li ordina prima della lavorazione. Non è ancora chiaro il motivo ma a un certo punto Luana è rimasta incastrata dal macchinario ed è stata trascinata verso un rullo industriale. Nessuna possibilità di salvezza. Insieme a lei c’era un collega. Era voltato di spalle e non è ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Il macchinario che la intrappola. Il corpo che viene trascinato. L’intervento, inutile, dei colleghi. E poi le ambulanze, i pompieri e la constatazione del decesso. Ècosì, la mattina del 3 maggio,D’Orazio, 22. Erada poco e lavorava in una fabbrica tessile a Montemurlo, nella provincia diabitava a Pistoia e questa mattina si era alzata per andare in azienda. Si trovava davanti a un orditoio, un macchinario che sbroglia i fili e li ordina prima della lavorazione. Non è ancora chiaro il motivo ma a un certo puntoè rimasta incastrata dal macchinario ed è stata trascinata verso un rullo industriale. Nessuna possibilità di salvezza. Insieme a lei c’era un collega. Era voltato di spalle e non è ...

Corriere : Luana, morta a 22 anni in fabbrica risucchiata da macchinario tessile. Era appena diven... - demartin : “Cuneo, operaio muore d'infarto in fabbrica il Primo maggio” Giovanni Bluotto, 56 anni, ha avuto un malore appena h… - ilpost : Nel 1969, Wendy Sanford era sposata e viveva a Cambridge, nel Massachusetts (USA), con il marito e il figlio appena… - crc_gianni : RT @grimmiegirll: amici vi voglio bene, domani pensatemi almeno un pochino e inviatemi energie positive, magari è una roba banale ma per me… - innerg0ddess : RT @iinyoureyes: -stiamo parlando di ragazze appena maggiorenni. Billie ha solo 19 anni e in quegli scatti pare avere 10 anni in più. l’ind… -