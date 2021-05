10 buoni motivi per promuovere le misure green del Pnrr. Scrive D’Angelis (Di lunedì 3 maggio 2021) “È la rivoluzione verde, bellezza!, direbbe Humprey Bogart. Vero. È quanto di più inaspettato ci potesse capitare. E per finanziarla sul piatto ci sono 248 miliardi: 191 dal Next Generation Ue, 31 dal fondo complementare e altri 26 per opere specifiche. Obiettivi: abbattere 428 milioni di tonnellate annue di CO2 puntando forte sulla sostenibilità ambientale per gestire contemporaneamente le due crisi epocali: la crisi climatica che dai tempi in cui non esistevano i social ci vede hot spot di effetti traumatici abbastanza sottovalutati, e la devastazione pandemica economico-sociale che impoverisce e impaurisce. Questo doppio disastro non si affronta con una banale graduale ripresina ad andamento lento, ma con qualcosa di simile all’epopea della ricostruzione rooseveltiana o all’European Recovery Program, il piano Marshall del dopoguerra, ma con l’accelerazione da Willi Coyote perché il ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021) “È la rivoluzione verde, bellezza!, direbbe Humprey Bogart. Vero. È quanto di più inaspettato ci potesse capitare. E per finanziarla sul piatto ci sono 248 miliardi: 191 dal Next Generation Ue, 31 dal fondo complementare e altri 26 per opere specifiche. Obiettivi: abbattere 428 milioni di tonnellate annue di CO2 puntando forte sulla sostenibilità ambientale per gestire contemporaneamente le due crisi epocali: la crisi climatica che dai tempi in cui non esistevano i social ci vede hot spot di effetti traumatici abbastanza sottovalutati, e la devastazione pandemica economico-sociale che impoverisce e impaurisce. Questo doppio disastro non si affronta con una banale graduale ripresina ad andamento lento, ma con qualcosa di simile all’epopea della ricostruzione rooseveltiana o all’European Recovery Program, il piano Marshall del dopoguerra, ma con l’accelerazione da Willi Coyote perché il ...

