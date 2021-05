1° Maggio, Povia: “Fedez censurato? Io fuori da Sanremo da 11 anni per motivi politici” (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA – Fedez censurato da parte della Rai? “Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro a Sanremo da 11 anni solo per questioni socio-politiche? Lì una censura intellettuale e artistica c’è, fino a prova contraria”. E’ quanto dice Povia all’Adnkronos sulla polemica di queste ultime ore che ha Fedez come protagonista. “Quando ci sono le dirette anche a me chiedono cosa dirò – spiega il cantante – è normale farlo perché ognuno ha un settore di responsabilità e può perdere il lavoro in Rai dove le poltrone saltano per cose più stupide di queste”. “Il 1° Maggio è da sempre un concerto politico per i lavoratori. In un momento come questo bisognava far leva sulla crisi che c’è da più di un anno. Fedez ha espresso i ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA –da parte della Rai? “Sarebbe stata censura se non fosse salito sul palco. Cosa dovrei dire io che non entro ada 11solo per questioni socio-politiche? Lì una censura intellettuale e artistica c’è, fino a prova contraria”. E’ quanto diceall’Adnkronos sulla polemica di queste ultime ore che hacome protagonista. “Quando ci sono le dirette anche a me chiedono cosa dirò – spiega il cantante – è normale farlo perché ognuno ha un settore di responsabilità e può perdere il lavoro in Rai dove le poltrone saltano per cose più stupide di queste”. “Il 1°è da sempre un concerto politico per i lavoratori. In un momento come questo bisognava far leva sulla crisi che c’è da più di un anno.ha espresso i ...

