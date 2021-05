Zona gialla, rossa e arancione: regole 3 maggio, cosa si può fare (Di domenica 2 maggio 2021) Zona gialla da oggi, 3 maggio, con regole per spostamenti ‘liberi’ e ristoranti aperti a pranzo e cena da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto. La Zona arancione -con bar e ristoranti chiusi, regole più restrittive e spostamenti più limitati- comprende Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta sola in Zona rossa con divieti e misure più rigide. L’Italia inizia la settimana con una mappa in prevalenza gialla, dopo gli ultimi dati covid del monitoraggio. A livello nazionale, l’ultimo report ha registrato l’indice Rt a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti. Il weekend si è chiuso con una giornata caratterizzata da 9.148 contagi e 144 morti, con un tasso di positività al 5,8%: si tratta ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021)da oggi, 3, conper spostamenti ‘liberi’ e ristoranti aperti a pranzo e cena da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto. La-con bar e ristoranti chiusi,più restrittive e spostamenti più limitati- comprende Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta sola incon divieti e misure più rigide. L’Italia inizia la settimana con una mappa in prevalenza, dopo gli ultimi dati covid del monitoraggio. A livello nazionale, l’ultimo report ha registrato l’indice Rt a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti. Il weekend si è chiuso con una giornata caratterizzata da 9.148 contagi e 144 morti, con un tasso di positività al 5,8%: si tratta ...

borghi_claudio : Già che a #piazzapulita si parla di Sardegna ricordiamo che non è un esempio di come la zona bianca faccia danno ma… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - insopportabile : Oggi gran parte dell'Italia in zona gialla e arancione che non significa liberi tutti. Vivetela con prudenza, amici… - eajsparkles : che schifo raga e magari sono anche in zona gialla PER FAVORE rinchiudeteli. A me non frega un cazzo che l'Inter ha… - bts_shadowyg : Cmq update sui personaggi : Mi sa che mi metto a livellare xianling anche se mi sta antipatica come la pioggia in… -