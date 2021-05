Zona gialla, arancione, rossa: regole da domani (Di domenica 2 maggio 2021) Zona gialla predominante in Italia da domani 3 maggio. In Zona arancione la Sardegna, con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta in Zona rossa con regole rigide per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa dei colori dell’Italia in base ai dati Covid, che fissano l’indice Rt nazionale a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti, mentre prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid, che ieri ha visto superati i 20 milioni di dosi somministrate in 24 ore. Registrati ieri 12.965 i contagi da coronavirus, con il tasso di positività nazionale che cala ancora al 3,4%. Altri 226 i decessi. MAPPA ITALIA Zona rossa: Valle d’Aosta. Zona ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 maggio 2021)predominante in Italia da3 maggio. Inla Sardegna, con Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Valle d’Aosta inconrigide per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Questa la nuova mappa dei colori dell’Italia in base ai dati Covid, che fissano l’indice Rt nazionale a 0.85 e l’incidenza a 146 casi su 100mila abitanti, mentre prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti-Covid, che ieri ha visto superati i 20 milioni di dosi somministrate in 24 ore. Registrati ieri 12.965 i contagi da coronavirus, con il tasso di positività nazionale che cala ancora al 3,4%. Altri 226 i decessi. MAPPA ITALIA: Valle d’Aosta....

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Come trascorrere la prima domenica di maggio In questa settimana c'è stato il passaggio da zona arancione a zona gialla e molti siti naturalistici hanno riaperto al pubblico con il rispetto delle regole antiCovid. Consulta i riferimenti delle strutture qui elencate per eventuali aggiornamenti sulle aperture.

Ciclismo: Claudio Chiappucci è in arrivo a Ceriale, il 16 maggio c'è la Granfondo El Diablo Sperando che perduri la zona gialla, secondo le disposizioni del DPCM del 26 aprile, sarà possibile giungere a Ceriale anche con i propri famigliari senza alcun limite. Un'occasione per passare un ...

