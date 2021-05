Zero: su Netflix è arrivata una nuova serie tv dedicata alle rivincite, all’amicizia e ai supereroi (Di domenica 2 maggio 2021) Su Netflix è finalmente arrivata Zero, la serie tv ideata da Antonio Dikele Distefano (e liberamente ispirata al suo romanzo Non ho mai avuto la mia età) che racconta una storia di rivincite, di amicizia e di supereroi. “Essere invisibili è il vero potere” annuncia il trailer accompagnato dalla canzone Zero cantata da Mahmood, music supervisor dell’ultimo episodio della serie, e prodotta da Dardust. Ambientata nella Milano odierna, il protagonista di questa nuova produzione originale per l’Italia è Omar (interpretato dall’esordiente Giuseppe Dave Seke), anche detto Zero. È un ragazzo italiano di seconda generazione che vive nel Barrio, uno dei quartieri più multietnici della città meneghina. Un giorno – mentre ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 2 maggio 2021) Suè finalmente, latv ideata da Antonio Dikele Distefano (e liberamente ispirata al suo romanzo Non ho mai avuto la mia età) che racconta una storia di, di amicizia e di. “Essere invisibili è il vero potere” annuncia il trailer accompagnato dalla canzonecantata da Mahmood, music supervisor dell’ultimo episodio della, e prodotta da Dardust. Ambientata nella Milano odierna, il protagonista di questaproduzione originale per l’Italia è Omar (interpretato dall’esordiente Giuseppe Dave Seke), anche detto. È un ragazzo italiano di seconda generazione che vive nel Barrio, uno dei quartieri più multietnici della città meneghina. Un giorno – mentre ...

martaciccs : Sto finendo di vedere la serie Zero su Netflix... non so se c'è qualcosa di più imbarazzante - sfarandola : @SimoneAlliva Mi chiedo quanto abbia contato l'informazione nella formazione dell'opinione pubblica sul dll Zan; me… - zazoomblog : Zero: su Netflix è arrivata una nuova serie tv dedicata alle rivincite all’amicizia e ai supereroi - #Zero:… - IsaeChia : #Zero: su #Netflix è arrivata una nuova serie tv dedicata alle rivincite, all'amicizia e ai supereroi - h4ppilycosmic : Ma Zero su Netflix fa davvero cosi schifo come dice Victor Laszlo? -