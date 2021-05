WTA Madrid 2021: Halep, Sabalenka e Sakkari agli ottavi. Azarenka costretta al ritiro. Eliminate Osaka e Pliskova (Di domenica 2 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match del secondo turno del WTA di Madrid. Nessun problema per Simona Halep che ha impiegato ottanta minuti per sbarazzarsi con un nettissimo 6-0 6-4 della cinese Saisai Zheng. Una partita estremamente convincente quella della rumena che si candida a un ruolo da protagonista sulla terra rossa spagnola. La russa Anastasia Pavlyuchenkova ha sconfitto a sorpresa la ceca e numero 6 del seeding Karolina Pliskova 6-0 7-5. La tennista numero 41 del mondo agli ottavi affronterà la statunitense Jennifer Brady che si è liberata con un perentorio 6-2 6-1 della lettone Jelena Ostapenko. Di certo la sorpresa più grande di giornata l’ha regalata la ceca Karolina Muchova che è stata capace di battere la numero 2 del mondo la nipponica Naomi Osaka col punteggio di 6-4 3-6 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match del secondo turno del WTA di. Nessun problema per Simonache ha impiegato ottanta minuti per sbarazzarsi con un nettissimo 6-0 6-4 della cinese Saisai Zheng. Una partita estremamente convincente quella della rumena che si candida a un ruolo da protagonista sulla terra rossa spagnola. La russa Anastasia Pavlyuchenkova ha sconfitto a sorpresa la ceca e numero 6 del seeding Karolina6-0 7-5. La tennista numero 41 del mondoaffronterà la statunitense Jennifer Brady che si è liberata con un perentorio 6-2 6-1 della lettone Jelena Ostapenko. Di certo la sorpresa più grande di giornata l’ha regalata la ceca Karolina Muchova che è stata capace di battere la numero 2 del mondo la nipponica Naomicol punteggio di 6-4 3-6 ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Madrid Tennis: Wta Madrid, Muchova batte Osaka a sorpresa e va agli ottavi Karolina Muchova firma la prima grande sorpresa del torneo Wta di Madrid e si qualifica agli ottavi. Nella settimana in cui debutta in Top 20, la ceca ha sconfitto 6 - 4 3 - 6 6 - 1 la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del mondo, in un'ora e 52 minuti. Muchova ...

Diretta Atp Madrid 2021/ Streaming video: Cecchinato nel main draw, Musetti eliminato di Claudio Franceschini) Diretta Wta Madrid 2021/ Streaming video tv: Kvitova avanza, Kerber ko! DIRETTA ATP MADRID 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO La diretta tv del torneo Atp Madrid ...

