Willow Smith: “La monogamia causa il tradimento, meglio essere poliamorosi” (Di domenica 2 maggio 2021) Willow Smith, 20 anni, seconda figlia di Will e Jada Pinkett-Smith, ha le idee molto chiare. Protagonista di Red Table Talk, il popolare show condotto da mamma Jada, ha parlato liberamente della sua idea riguardo l’orientamento e la sfera sessuale. Il format di Jada Pinkett-Smith è noto per essere foriero di discussioni molto intime, soprattutto quando si tratta della propria famiglia. Celebre, in questo senso, l’intervista al marito Will Smith, durante la quale i due si confessarono molte debolezze. Ospite, con Willow, anche la madre di Jada e quindi nonna di Willow, Adrienne Banfield Norris che non ha gradito le parole della nipote. Le dichiarazioni di Willow Smith “La monogamia è superata e ti ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021), 20 anni, seconda figlia di Will e Jada Pinkett-, ha le idee molto chiare. Protagonista di Red Table Talk, il popolare show condotto da mamma Jada, ha parlato liberamente della sua idea riguardo l’orientamento e la sfera sessuale. Il format di Jada Pinkett-è noto perforiero di discussioni molto intime, soprattutto quando si tratta della propria famiglia. Celebre, in questo senso, l’intervista al marito Will, durante la quale i due si confessarono molte debolezze. Ospite, con, anche la madre di Jada e quindi nonna di, Adrienne Banfield Norris che non ha gradito le parole della nipote. Le dichiarazioni di“Laè superata e ti ...

