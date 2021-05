Wanda Nara e il sesso con Mauro Icardi, la domanda è hot: «Lo fate 12 volte al giorno?». E lei confessa (Di domenica 2 maggio 2021) Wanda Nara risponde alla domanda hot sul sesso con Mauro Icardi. Sui social, infatti, c’è chi ha chiesto senza filtri «Lo fate 12 volte al giorno?». La showgirl argentina non si sottrae, sceglie così di condividere un aspetto della sua vita privata e soddisfa la curiosità dei fan. Risponde accennando prima un sorriso e poi con una scritta in sovrimpressione “falso” a caratteri cubitali. Sulle prestazioni sessuali dell’ex compagno di squadra era intervenuto anche il telecronista Daniele Adani lo scorso mese. Durante una diretta sulla Bobo Tv, aveva manifestato perplessità: «Quando tornava dalla Costa d’Avorio, era sfinito. Non riusciva neanche a completare un giro di campo durante gli allenamenti. Lui mi spiegò che riceveva una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 2 maggio 2021)risponde allahot sulcon. Sui social, infatti, c’è chi ha chiesto senza filtri «Lo12al?». La showgirl argentina non si sottrae, sceglie così di condividere un aspetto della sua vita privata e soddisfa la curiosità dei fan. Risponde accennando prima un sorriso e poi con una scritta in sovrimpressione “falso” a caratteri cubitali. Sulle prestazioni sessuali dell’ex compagno di squadra era intervenuto anche il telecronista Daniele Adani lo scorso mese. Durante una diretta sulla Bobo Tv, aveva manifestato perplessità: «Quando tornava dalla Costa d’Avorio, era sfinito. Non riusciva neanche a completare un giro di campo durante gli allenamenti. Lui mi spiegò che riceveva una ...

